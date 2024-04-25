Названы российские цены на кроссовер Haval H3

Продажи кроссоверов Haval H3 на российском рынке начнутся 15 мая. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Haval.

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Модель займет нишу между городским кроссовером на каждый день и внедорожником. Автомобиль будет предлагаться с бензиновым 1,5-литровым двигателем с турбонаддувом как с передним, так и с полным приводом. У переднеприводной версии мотор развивает 143 л.с., а у полноприводной — 177 л.с. Трансмиссия — семиступенчатая роботизированная. Длина модели составляет 4500 мм, дорожный просвет — 196 мм.

Haval H3 оснащен множеством электронных систем и помощников, которые обеспечивают безопасное вождение. В их числе: адаптивный круиз-контроль с ограничителем скорости, контроль удержания и возврата в полосу, 4 камеры с панорамным обзором 360° (спереди, по бокам и сзади), функция проекции пространства под автомобилем «прозрачный капот», функция умного уклонения (Smart Dodge), ассистент движения на малых скоростях, контроль слепых зон, система помощи при экстренном торможении (AEB), система оповещения о приближении автомобилей во время движения задним ходом (RCTA). Автомобиль оснащен шестью подушками безопасности.

Кроссовер адаптирован к российским условиям эксплуатации и оснащен зимним пакетом, включая подогрев руля, передних и задних сидений, лобового стекла, форсунок омывателей и зеркал заднего вида, увеличенным объемом бачка омывателя и усиленной антикоррозийной обработкой кузова.

Базовая стоимость автомобиля с передним приводом составит 2,6 млн рублей, полноприводной версии — 3,1 млн рублей.