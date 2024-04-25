В Пекине дебютировал заднеприводный электрохэтч BYD Ocean-M

Его товарный вариант представят до конца года, причем новинка выступит электрической альтернативой топливным пятидверкам вроде Volkswagen Golf GTI и Audi RS 3. Ocean-M имеет задний привод и агрессивный аэродинамический обвес, предположительно выполненный из углеродного волокна. Параметры силовой установки пока не раскрываются.

© Motor.ru

Компания BYD привезла на Пекинский автосалон пятидверку Ocean-M, созданную по образцу европейских хот-хэтчей. Концепт не просто демонстрирует новый фирменный стиль, то и предвосхищает серийную модель, которая выйдет на местный рынок в третьем квартале этого года. У Ocean-M электрическая силовая установка, привод на заднюю ось и вычурный аэродинамический обвес, почему-то называемый авангардным.

© BYD

© BYD

© BYD

© BYD

Одновременно с хэтчбеком в Пекине дебютировал седан BYD Qin нового поколения. Теперь четырехдверка называется Qin L, а продавать её будут параллельно с Qin Plus — седаном второй генерации. Qin L оснастят «четверкой» 1.5 мощностью 95 лошадиных сил и 163-сильным электромотором. В зависимости от модификации батарея будет иметь емкость 10,08 либо 15,874 киловатт-часа, что даст 60/90 километров хода на чистом электричестве.

По неофициальным данным, начальная цена Qin L составит 120 тысяч юаней, или 1,5 миллиона рублей, — столько же будет стоить Ocean-M. Нынешний Qin Plus стоит от 79 800 юаней, то есть миллиона рублей, и тоже предлагается с гибридной силовой установкой на базе "атмосферника" 1.5 с термическим КПД в 43 процента.