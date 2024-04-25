Состоялся мировой дебют нового кроссовера Geely Galaxy L9

На автосалоне в Пекине дебютировал флагман семейства Geely Galaxy - кроссовер L9. Пока лишь в форме концепта.

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Итак, что известно. Литера L в названии модели говорит о том, что автомобиль получит гибридную силовую установку, скорее всего, с возможностью подзарядки. Судя по размерам новинки, батарею могут установить большую, обеспечивающую пробег до 180 км.

Концепт получил по одной боковой двери, которые открываются вверх. Доступ в салон не ограничен центральной стойкой. У серийного варианта она, естественно, появится, так как обеспечивает большую жесткость кузова и безопасность пассажиров. Обращать внимание на возможности трансформации концепта решительно не имеет смысла, так как в товарном Galaxy L7 точно не будет вращающихся на 180 градусов кресел.

На автосалоне в Пекине ожидается еще одна премьера Geely - серийный компактный кросс Galaxy E5.

Фото: Юрий Зубко/РГ