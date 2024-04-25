«Ингосстрах» начала торговать Skoda и Volkswagen

Российская страховая компания объявила о запуске собственной экосистемы и начале продаж автомобилей с уже оформленной страховкой. На первом этапе доступный россиянам модельный ряд включает в себя машины европейских брендов, но в перспективе планируется включение в него отечественных и китайских транспортных средств.

Отмечается, что во время тестового периода компания будет продавать автомобили Volkswagen и Skoda со встроенным каско, покрывающем риски «Ущерб при угоне без документов и ключей» и «ДТП по вине водителя» ис лимитом ответственности 70 тысяч рублей.

«В настоящее время в рамках пилота мы тестируем продажи машин европейских брендов, в дальнейшем модельный ряд пополнят автомобили из России, Китая и ряда других стран. Мы рассчитываем, что до конца года нашим клиентам будет доступен весь запланированный функционал экосистемной автовитрины», — пояснила вице-президент «Ингосстраха» по партнёрским программам Екатерина Снигирь.

В страховой компании отметили, что вся техника будет поставляться напрямую от производителей и официальных дилеров, а пользователи сервиса смогут выбрать себе автомобиль не только из наличия, но и по предзаказу.

Помимо этого, клиенты фирмы получат возможность через мобильной приложение найти техцентр и записаться на ТО или шиномонтаж, в качестве бонуса предложены гарантия 1 год на все услуги и запчасти, а также подписка Инго Плюс и повышенный кэшбек у банков-партнёров.