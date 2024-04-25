Обновился флагманский кроссовер Wey Lanshan, который ждут в РФ

Большому паркетнику достались новые экраны приборки и мультимедиасистемы, а также холодильник и отдельный «телевизор». Кроме того, обновлен комплекс электронных ассистентов.

Кроссовер Wey Lanshan (он же Blue Mountain) стартовал в Китае в прошлом году, причем модель вышла на рынок сразу же в рестайлинговом виде – первоначальный вариант не понравился местной публике. Гибридная пятидверка длиной 5156 мм является флагманом SUV-линейки премиального бренда концерна Great Wall. Более того, Lanshan возглавляет личный рейтинг Wey, но до конкурентов ему все равно далеко: в январе-марте 2024-го реализовано 6715 единиц, тогда как, например, кроссовер Li L9 за тот же период разошелся тиражом почти 23 700 экземпляров. На этом фоне марка Wey решила расширить гамму своего флагмана – анонсирована версия под названием Smart Driving Edition.

У нового исполнения свой интерьер. Если стандартный Wey Lanshan имеет три экрана, помещенные в единый корпус, то у Smart Driving Edition отдельные дисплеи приборки и мультимедиа. При этом у развлекательной системы два увеличенных тачскрина – и они, опять же, в одном корпусе. Особый кроссовер также получил новый руль, передняя панель обита тканью, а физических кнопок по центру больше нет.

В расположенный между передними сиденьями бокс встроен холодильник, подголовники кресел – с интегрированными динамиками. Над головами задних седоков – отдельный люк с электроприводом (у обычного паркетника панорамный люк). А еще у модели появился крупный дисплей для пассажиров второго и третьего рядов – он крепится к потолку. Как и прежде, Wey Lanshan представлен исключительно с шестиместным салоном. Новая версия также отличилась улучшенным комплексом электронных ассистентов: в частности, заявлено 27 датчиков, включая лидар.

Техника, по предварительным данным, перешла со стандартной модели с полным приводом. Wey Lanshan Smart Driving Edition имеет бензиновый турбомотор 1.5 мощностью 154 л.с. (работает в основном в режиме генератора) и пару электродвигателей, суммарная отдача системы – 517 л.с. и 933 Нм. Такой кроссовер укомплектован батареей емкостью 44,5 кВт*ч, только на электротяге он способен проехать 180 км по циклу WLTC. У базового обычного Lanshan один электромотор (совокупная мощность установки – 330 л.с. и 523 Нм) и аккумулятор емкостью 36,65 кВт*ч, запас хода на электричестве – 153 км.

Полноценную премьеру Wey Lanshan Smart Driving Edition справит на Пекинском автосалоне, который откроется уже завтра, 25 апреля. Не исключено, что впоследствии интерьер с отдельными экранами приборки и мультимедиа станет стандартным.

Напомним, в текущем году бренд Wey вышел и на российский рынок. На данный момент у нас продают только дореформенный гибридный кроссовер Wey 05 (в Китае паркетник зовется Mocca). При этом, по неофициальной информации, второй моделью марки в России станет как раз Lanshan (экспортную версию тоже наверняка переименуют).