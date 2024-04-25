Дилерскую сеть Haval разделят на автосалоны Haval Pro и Haval City

В России сейчас открыто 146 дилерских центров Haval: все эти точки продаж вскоре будут называться Haval City. В них продолжат торговать кроссоверами Jolion, Dargo, М6, а также родственными F7 и F7x. Кроме того, к началу лета планируется открыть 25 новых автосалонов Haval Pro.

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Новыми кроссоверами повышенной проходимости и рамными внедорожниками китайского бренда отныне будет торговать сеть Haval Pro. В частности, первой новинкой из серии Pro станет модель H3: в дилерских центрах марки кроссовер появится во втором квартале квартале этого года.

«Для выбора городского кроссовера на каждый день можно обратиться в Haval City. Для выбора автомобиля, более ориентированного на внедорожное использование, можно посетить Haval Pro», — объяснил разницу исполнительный директор ООО «Хавейл Мотор Рус» Андрей Акифьев.

Добавим, что продажи вседорожника Haval H3 начнутся 15 мая 2024 года. Стоимость переднеприводной версии начинается от 2 599 000 рублей, а за полноприводный кроссовер придётся заплатить 3 099 000 рублей. Обоим версиям положен 1,5-литровый наддувный двигатель.