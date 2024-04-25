Genesis G80 EV Magma: революция в дизайне и технологиях

На Пекинском автосалоне 2024 года компания Genesis вновь удивила автомобильный мир, представив новую электрическую версию своего флагманского седана — Genesis G80 EV Magma Concept. Дебютная версия этого модернизированного седана отличается уникальным цветом Acme Blue, который вдохновлён синим пламенем, символизирующим высокую температуру горения и инновационные технологии, сообщает SpeedMe.ru.

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Сан Юп Ли, глава дизайнерского отдела Genesis Global, подчеркнул, что новый цвет иллюстрирует, что программа Magma не ограничена одной палитрой, а является символом широких возможностей дизайна и инноваций. Концепт автомобиля дополнен 21-дюймовыми аэродинамическими легкосплавными колёсами, которые снижают неподрессоренную массу и способствуют охлаждению тормозов за счет своей уникальной формы. Карбоновые расширенные крылья и закрытая радиаторная решетка подчеркивают фокус на аэродинамической эффективности, в то время как солнечные панели на крыше добавляют дополнительные километры к запасу хода между зарядками.

Дизайн сдержанного спойлера в стиле «утиного хвоста» и отсутствие традиционных выхлопных труб подчеркивают экологичность и современность модели. Интерьер G80 EV Magma Concept выполнен в сочетании алькантары и прошитой кожи с вставками из углеродного волокна, окрашенными в гармонирующий с экстерьером синий цвет.

Такой подход делает интерьер не только стильным, но и подчеркивает высокий статус автомобиля. Genesis G80 EV Magma Concept представляет собой яркий пример того, как могут быть переосмыслены классические формы в эру электрических технологий, демонстрируя готовность бренда исследовать новые горизонты и предлагать рынку не просто автомобили, а истинные произведения искусства на колесах.