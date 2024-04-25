Mercedes-Benz готовит роскошный электрофургон для Китая

На недавнем мероприятии в Пекине Mercedes-Benz объявил о предстоящем запуске нового электрического фургона, разработанного специально для китайского рынка. Эта модель, построенная на передовой платформе VAN.EA, предназначена для удовлетворения растущего спроса на электрические транспортные средства класса люкс в Китае.

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Матиас Гайзен, руководитель подразделения фургонов Mercedes-Benz, в интервью заявил, что новый продукт станет «сверхроскошным вариантом» среди предложений бренда. Он отметил, что в компании видят большой потенциал для увеличения продаж на китайском рынке, особенно в сегменте фургонов класса люк.

По данным SpeedMe.ru, детали новой модели пока держатся в секрете, включая точные сроки появления автомобиля на рынке. Однако подчеркивается, что Mercedes-Benz ожидает, что в 2024 году подразделение фургонов достигнет рентабельности на уровне 12-14%, что свидетельствует о высоких ожиданиях от нового продукта. Прошлый год стал для Mercedes-Benz Vans рекордным по объемам продаж — было продано 447 800 автомобилей, что подтверждает успешное развитие бренда в сегменте коммерческого транспорта.

Запуск нового электрического фургона не только подчеркнет стратегическую ориентацию Mercedes-Benz на расширение присутствия в ключевых мировых рынках, но и укрепит позиции компании в категории эко-дружественных транспортных средств, отвечая растущим требованиям китайских потребителей к роскоши и устойчивости.