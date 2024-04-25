Дебютировал французский водородный автомобиль Hopium Machina Vision

На недавно проведенном мероприятии Car/Design Event 2024 в Мюнхене Hopium, французский автопроизводитель, представил обновленную версию своего водородного автомобиля — Hopium Machina Vision. Эта модель, впервые появившаяся в 2022 году, привлекает внимание своим нестандартным дизайном и передовыми технологиями., сообщает SpeedMe.ru.

© Sebastian Geisler/Global Look Press

Отличительной чертой Hopium Machina Vision является его уникальная внешность, которая отражает дух инноваций и прогресса. Автомобиль выделяется на фоне типичных электромобилей своими необычными светодиодными фарами и массивной передней решеткой, а также элегантными задними фонарями и декоративной решеткой на задней части. Интерьер Machina Vision соответствует внешнему виду автомобиля, предлагая водителю и пассажирам роскошь и комфорт. Основной элемент салона — широкий экран приборной панели, который охватывает весь интерьер. Четыре удобных сиденья и стильно оформленный тоннель трансмиссии дополняют высокотехнологичный стиль.

С технической стороны, Hopium Machina Vision не уступает своему дизайну. Автомобиль оснащен системой топливных элементов, способной развивать мощность до 493 л.с. и достигать максимальной скорости 230 км/ч. Ускорение до 100 км/ч занимает менее пяти секунд, а запас хода превышает 1000 км. Водородная система позволяет заправить автомобиль всего за три минуты. Несмотря на высокие технические характеристики и прогрессивный дизайн, пути Hopium на рынок всё еще полны неопределенности.

На момент последнего обновления, компания заявила о переориентации с продажи автомобилей на коммерциализацию своих водородных технологий. Hopium Machina Vision символизирует стремление к экологически чистому будущему, подчеркивая потенциал и возможности водородных автомобилей на глобальной арене, несмотря на текущие вызовы рынка.