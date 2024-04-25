Тюнеры из Lorinser доработали брутальный M-Hero

На Пекинском автосалоне немецкое тюнинг-ателье представило свою новую работу — брутальный электрический вездеход от компании Dongfeng. Как сообщил специальный корреспондент Quto.ru, все доработки заключаются исключительно в новом обвесе кузова, технические характеристики «проходимца» остались без изменений.

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Новинка получила абсолютно новый передний бампер с большим количеством сложных угловатых элементов, вытянутую фальшрадиаторную решётку с горизонтальными ламелями, ещё более рельефный капот с воздухозаборниками другой формы, а также модернизированную светотехнику. Изменилась даже форма защитного кожуха под бампером, который лишился имитации кенгурятника.

Размеры оригинального внедорожника составляют 5066 мм в длину, 1934 мм в ширину и 2080 мм в высоту, расстояние между осями равно 2950 мм. Как новый обвес повлиял на габариты модели, не уточняется.

Зато известно, что технические характеристики остались без изменений. В Китае покупатели могут выбрать между полностью электрической и гибридной версиями модели, но россиянам предложен только последовательный гибрид с установкой, выдающей 816 сил и 1050 Нм крутящего момента. В её состав входят три электромотора и 1,5-литровый бензиновый двигатель, работающий как генератор для зарядки аккумулятора.

Помимо этого, здесь есть полноуправляемое шасси с режимом «Краба», позволяющим двигаться наискосок за счёт поворачивающих на угол до 10,6 градусов задних колёс.

В России продажами M-Hero занимается компания «Моторинвест», которая также занимается продажами моделей Evolute и Voyah. Цены на внедорожник начинаются от 16 млн рублей.