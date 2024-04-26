Buick GL8 PHEV дебютировал с 30-дюймовым дисплеем и капитанскими креслами

Компания Buick представила в Китае новый подключаемый гибридеый минивэн GL8. Автомобиль имеет 5219 мм в длину, 1878 мм в ширину и 1807 мм в высоту, а колёсная база достигает 3088 мм.

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Салон встречает водителя минималистической приборной панелью со скрытыми вентиляционными отверстиями, а также 30-дюймовым изогнутым дисплеем. Судя по фотографиям, салон Buick GL8 может похвастаться перфорированной кожаной обивкой Nappa, а также подогревом и вентиляцией передних сидений. Для пассажиров есть 128-цветная система освещения, элементы управления Smart Touch, трехзонный климат-контроль и аудиосистема на 8 или 14 динамиков.

Будет несколько вариантов компоновки салона: все версии имеют обогрев и вентиляцию, но так называемые «самолетные» кресла имеют также функцию массажа.

Кроме комфортных сидений, пассажиры второго ряда найдут рядом с собой откидные столики, а также 15,6-дюймовый дисплей развлекательной системы, поддерживающей беспроводную проекцию экрана со смартфонов. Также тут есть подстаканники, беспроводное зарядное устройство для смартфона и отделение, которое может охлаждать вещи до 5°C, или нагревать их до 50°C.

Buick GL8 приводится в движение гибридной силовой установкой, которая состоит из 1,5-литрового двигателя с турбонаддувом, аккумулятора и электромотора, и имеет суммарную мощность в 392 л.с. и 580 Нм крутящего момента. Несмотря на эти поразительные цифры, разгон от 0 до 100 км/ч занимает 7,8 секунды. Кроме того, фургон может проехать до 138 км на электричестве.

Цены на новинку в Китае начинаются от 49668 долларов (~4,6 млн рублей) и могут достигать 57948 долларов (~5,4 млн рублей) за топовый шестиместный вариант.