Стало известно об изменениях в российском премиальном авто

Измененный Aurus Senat, который представят на инаугурации президента России Владимира Путина, будет отличаться от старой модели этого отечественного премиального авто в том числе тем, что в нем будут использованы обновленные детали российского производства. Об этом рассказал Life.ru вице-премьер, глава Минмпроторга Денис Мантуров.

«Можно сказать, это касается экстерьера и интерьера. Ну и части компонентов, которые обновлены, — уже импортозамещены», — цитирует министра издание.

Машины Aurus создаются с 2013 года, впервые их показали публике в 2018-м. О том, что обновленный люксовый автомобиль представят на церемонии, которая состоится 7 мая, ранее стало известно от самого Мантурова.

Как писали СМИ, производитель этих премиальных авто планирует запустить их сборку на бывшем заводе Toyota в петербургских Шушарах. В настоящее время объемы выпуска машин Aurus Senat и внедорожников Komendant относительно небольшие. В 2023 году предполагалось собрать 200 Komendant, а планы по производству Senat не раскрывались.