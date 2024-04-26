Audi Q6L e-tron для Китая: более просторный салон и более ёмкая батарея

Компания Audi представила в рамках Пекинского автосалона удлинённый электрический кроссовер Audi Q6L e-tron для китайского рынка, в продажу он поступит в 2025 году.

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Глобальный Audi Q6 e-tron справил премьеру в прошлом месяце и стал второй моделью концерна Volkswagen, построенной на модульной платформе PPE (Premium Platform Electric) с 800-вольтовой электрической архитектурой, первым её примерил электрический Porsche Macan. Эта платформа по своему техническому уровню вполне соответствует лучшим китайским аналогам, так что руководство Audi надеется, что Q6L e-tron окажется в Китае куда более успешным, чем её прежние электрические модели на платформе MEB, практически не заинтересовавшие китайского потребителя.

Представлять Audi Q6L e-tron в Пекин приехал лично гендиректор Audi Гернот Дёлльнер, производиться кроссовер будет на новом заводе Audi FAW NEV в Чанчуне мощностью 150 000 машин в год, его строительство началось летом 2022 года и уже близится к завершению. Старт производства намечен на конец текущего года, но в продаже Audi Q6L e-tron появится лишь в 2025 году.

Колёсная база китайского Audi Q6L e-tron увеличена на 105 мм по сравнению с колёсной базой глобального Q6 e-tron и составляет 2995 мм, габаритная длина увеличилась с 4771 до 4884 мм, ширина и высота практически не изменились, у китайской версии они составляют 1965 мм и 1687 мм соответственно. Из-за прибавки в длине китайский Audi Q6L e-tron выглядит более гармоничным, чем глобальный, — как будто дизайнеры изначально проектировали эту модель как длиннобазную. Салон китайской версии пока не раскрыт, ясно только, что во втором ряду здесь больше свободного места, чему у глобального Audi Q6 e-tron.

Растянутая колёсная база позволила вдобавок установить в Audi Q6L e-tron более ёмкую батарею на 107 кВт·ч (у глобальной версии — 100 кВт·ч), благодаря чему запас хода на одной зарядке должен превысить 700 км по циклу CLTC. Максимальная мощность зарядки — 270 кВт, пополнить на ней заряд батареи с 10% до 80% можно за 25 минут.

Силовые установки у китайского Audi Q6L e-tron послабее, чем у глобального «коротыша»: базовая версия имеет всего один электромотор на задней оси мощностью 347 л.с., у двухмоторной полноприводной версии максимальная совокупная мощность силовой установки составляет 469 л.с. Другие технические подробности пока не раскрыты.

Добавим, что в целом дела у Audi в Китае сейчас идут неплохо: в первом квартале текущего года, по данным CAAM (Китайская ассоциация автопроизводителей), немецкая марка реализовала 141 984 автомобиля (+14,8% по сравнению с продажами в январе-марте 2023 года), наибольшим спросом пользуется «углеводородный» бизнес-седан Audi A6L местной сборки — продано 44 552 шт. (+10,7%).