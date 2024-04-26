Глава АвтоВАЗа заявил, что готовность Lada Iskra оценивается в районе 80%

Готовность новой модели Lada Iskra оценивается в пределах 80%, производство стартует в начале 2025 года. Об этом журналистам сообщил глава "Автоваза" Максим Соколов в кулуарах съезда РСПП.

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"Уровень готовности можно оценить в пределах 80%. То есть мы видим, что собираются и свариваются корпуса. <…> И, конечно, впечатляет, радует, что в столь короткие сроки нам удалось добиться суверенитета над этой новой глобальной платформой, включив ее в перечень базиса для развития продуктовой линейки нашего "Автоваза", - отметил он.

Соколов подтвердил, что производство новинки стартует в начале 2025 года, но до этого необходимо еще локализовать несколько десятков компонентов. Инвестиции в создание нового семейства Iskra оцениваются в 37 млрд рублей, добавил глава "Автоваза".

Что касается кроссовера на базе Vesta, то его дизайн "зафиксирован", ведется работа по локализации компонентов для производства этой модели.

"Мы зафиксировали дизайн, открыли тендерные процедуры для наших поставщиков. Мы семимильными шагами ведем работу по локализации компонентной базы этого автомобиля. Горизонт этой работы чуть длиннее, чем у Iskra, потому что этот автомобиль практически на новой платформе. Да, она формируется на базе платформы Vesta, но, тем не менее. Но плюс заключается в том, что это полностью отечественная, автовазовская, родная наша платформа. И в этом плане нам работать, конечно, легче. Хотя, конечно, это будет абсолютно иной современный дизайн", - сказал Соколов.

Производство кроссовера запланировано на начало 2026 года.