Путин дал поручение до строительству скоростной дороги от М-4 "Дон" до Сочи

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить с 2024 года выполнение работ по проектированию новой скоростной автомобильной дороги от трассы М-4 «Дон» до Сочи. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, решение было принято по итогам совещания по вопросам развития Юга России и Приазовья.

Глава государства отметил, что доклад о ходе работ над проектом должен быть представлен до 15 июня 2024 года.

Ранее российский лидер сообщил, что новая дорога сократит время в пути от трассы М4 до Сочи в четыре раза, позволит активно развиваться черноморскому побережью. По словам президента, это будет «сложный и капиталоемкий проект».

Протяженность новой скоростной четырехполосной автодороги, по данным экспертов, составит 152 км. Она будет отходить от федеральной трассы М-4 «Дон» в районе города Горячий Ключ и заканчиваться на участке обхода микрорайона Адлер, в районе аэропорта Адлера.