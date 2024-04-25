В АвтоВАЗе рассказали о грядущем росте цен

Президент российского автопроизводителя АвтоВАЗ Максим Соколов заявил, что в ближайшее время компания поднимет цены на свои автомобили. Об этом сообщает РБК.

По словам Соколова, причиной повышения цен станут санкционные риски и рост себестоимости продукции.

«К сожалению, себестоимость производства за последний период возросла, увеличились санкционные риски. Все это создает предпосылки для пересмотра цен. в ближайшее время примем решение», — заявил он.

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Соколов также уточнил, что повышение цен состоится уже в мае.

«Это будет точно меньше инфляции. Оценка уровня инфляции насколько я вижу из СМИ, соответствует 7,5-8%. Полагаю, что до этого уровня будет принято решение», — уточнил он.

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