Пассажирский дрон Xpeng начал выглядеть как автомобиль

На международном автосалоне в Пекине китайский производитель презентовал новую модификацию своей летающей машины. Как сообщает специальный корреспондент Quto.ru, последняя версия выглядит почти как обычный автомобиль, а о её умении подниматься в воздух напоминают разве что компактные складные роторы на крыше.

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Внешне модель более всего напоминает купе с коротким капотом, сильно заваленным лобовым стеклом и вытянутой задней частью с массивными дефлекторами вентиляции. Двери — полностью прозрачные, что улучшает видимость во время полёта, а вместо традиционных боковых зеркал используются камеры. Колёса прикрыты аэродинамическими кожухами.

На крыше автомобиля расположено восемь роторов, которые способны складываться в достаточно компактный корпус, когда техника используется как обычный автомобиль. Весит новинка около 1000 кг.

© Quto.ru / Максим Ракитин

Предполагается, что в воздух пассажирский коптер на колёсах сможет подниматься в конце 2024 года. В перспективе платформа будет дорабатываться и сможет ложиться в основу целого модельного ряда летающих машин.

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