Hyundai представила новый кроссовер Tucson L

Hyundai официально представила новый удлиненный кроссовер Tucson L, созданный специально для рынка Китая. Об этом сообщает Autohome.cn.

Презентация автомобиля состоялась в Пекинском автосалоне. Tucson L внешне остался практически прежним, но в топовой версии теперь применяется гибридная силовая установка на базе двухлитрового мотора. Также был изменен салон, он выполнен в духе недавно обновленных Elantra и Sonata.

Габариты кроссовера составляют 4670/1865/1690 миллиметра, колесная база — 2755 миллиметра. Базовая версия имеет 1,5-литровый турбированный мотор мощность 200 лошадиных сил, а топовая — 2-литровый мотор мощностью 150 лошадиных сил.

Стоимость Tucson L пока не объявлена.