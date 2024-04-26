GAC представил автомобиль для пар без собственного жилья

Прошлой осенью седан образца 2018 года приобрёл совершенно новый дизайн передней части — c двухэтажной оптикой, модным бампером и заниженным капотом. Также дизайнеры полностью переоформили интерьер, притом левую и правую сторону салона стал разделять монументальный центральный тоннель.

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В базовой версии Aion S Max оснащается электромотором мощностью 204 л.с., к которому можно заказать один из двух вариантов тяговой батареи: литий-железо-фосфатную ёмкостью 59,5 кВт·ч или литий-ионную отдачей 67,9 кВт·ч. С ними паспортный запас хода составляет 510 и 610 км, соответственно.

Топовой модификации положен 245-сильный электромотор, к которому идёт топовая батарея на 67,9 кВт·ч. Производитель уверяет, что такой электрокар способен отмахать те же 610, что младший вариант, но его динамика будет бодрее: разгон до «сотни» займёт 6,7 вместо 7,5 секунды.

© Quto.ru

Сейчас, чтобы освежить впечатления публики, маркетологи GAC придумали свежую идею: позиционировать Aion S Max как... автомобиль для пар без собственного жилья. Дескать, у машины удобные кресла, панорамная крыша, а на центральном тоннеле можно организовать лёгкий фуршет.

Кстати, автомобили GAC не будут выпускать на территории России. Ранее появились сообщения, будто представителей марки якобы видели на заводе, некогда принадлежавшем концерну General Motors. Но китайский автопроизводитель не планирует организовывать локальное производство...