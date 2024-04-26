Выпуск китайских электрокаров еπ под брендом Evolute начнут в России

Электромобили нового бренда eπ от китайского концерна Dongfeng появятся в России. Как сообщают "Известия", к нам приедут полноприводный лифтбек eπ 7 и кроссовер eπ 8. По предварительной информации, модели будут стоить 4-5 млн рублей. При этом собираются начать выпуск этих машин и в РФ.

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"При удачном стечении обстоятельств, с точки зрения сертификации, мы увидим эти автомобили на российском рынке в 2024 году", - отметил собеседник издания, добавив, что автомобили eπ планируется развивать в рамках бренда Evolute. Литера "e" означает электрический привод, а π - "бесконечные возможности будущего".

Ранее "Моторинвест" опубликовал прайс-лист на среднеразмерный электрический кроссовер Evolute i-Jet и открыл прием заказов. Evolute i-Jet стал пятой моделью бренда в России после седана Evolute i-Pro, кроссоверов i-Joy, i-Sky, i-Space. Следующий на очереди - минивэн i-Van.