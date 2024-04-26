Chery везет в Россию обновленный Omoda C5 и электрический кроссовер E5

В текущем году начнутся продажи обновленной версии кроссовера Omoda C5 в России. Как изменится кроссовер, когда он появится у дилеров - сообщил собственный корреспондент "РГ" в Пекине.

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В настоящее время дизайн проходит процедуру утверждения, сообщили источники в Chery. Скорее всего, за основу будет взят электрический вариант кроссовера Omoda E5. Кроме внешности также планируется обновить интерьер модели.

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Показ обновленного Omoda C5, по предварительной информации, может состояться летом текущего года, продажи начнутся в третьем квартале. Недавно на рынок вышла новая, самая доступная версия модели, сейчас купить Omoda C5 можно начиная от 2,18 млн рублей.

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Что касается электрического Omoda E5, то в настоящее время он проходит процедуру сертификации и получения одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Продажи E5 в России начнутся до конца второго квартала 2024 года.