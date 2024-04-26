Chery везет в Россию обновленный Omoda C5 и электрический кроссовер E5

Chery везет в Россию обновленный Omoda C5 и электрический кросс E5
В текущем году начнутся продажи обновленной версии кроссовера Omoda C5 в России. Как изменится кроссовер, когда он появится у дилеров - сообщил собственный корреспондент "РГ" в Пекине.
В настоящее время дизайн проходит процедуру утверждения, сообщили источники в Chery. Скорее всего, за основу будет взят электрический вариант кроссовера Omoda E5. Кроме внешности также планируется обновить интерьер модели.
Показ обновленного Omoda C5, по предварительной информации, может состояться летом текущего года, продажи начнутся в третьем квартале. Недавно на рынок вышла новая, самая доступная версия модели, сейчас купить Omoda C5 можно начиная от 2,18 млн рублей.
Что касается электрического Omoda E5, то в настоящее время он проходит процедуру сертификации и получения одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Продажи E5 в России начнутся до конца второго квартала 2024 года.