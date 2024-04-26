Георгий Чивчян представил новый автомобиль для RDS GP

Действующий чемпион Российской Дрифт Серии Георгий Чивчян в 2024 году будет выступать за рулём нового автомобиля. Лидер команды Takayama Forward Auto построил первый в России дрифтовый спорткар на базе купе Nissan Z в кузове RZ34.

Новый проект, над которым работала красноярская команда, придёт на замену Nissan Silvia S15 — машина останется запасным автомобилем пилота. Для Георгия Чивчяна это будет означать первую смену платформы в российском чемпионате, поскольку построенный ранее дрифтовый Nissan GT-R в RDS GP не участвовал. При этом отдельные наработки от Silvia и GT-R были реализованы в новинке, а также для новой «зетки» силами Forward Racing было разработано множество эксклюзивных решений.

Спортивный дебют Nissan Z в RDS GP состоится на старте нового сезона Российской Дрифт Серии, который пройдёт 28-29 апреля на трассе Moscow Raceway. Детальный материал о новом автомобиле чемпионской команды читайте на «Чемпионат.com» накануне этапа.