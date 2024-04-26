В России появилась мошенническая схема с фейковыми аукционами по продаже иномарок

В России зафиксирована новая мошенническая схема, связанная с продажами автомобилей на фейковом аукционе за криптовалюту. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на автоэксперта Егора Васильева.

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По словам специалиста, после просмотра покупателем объявления о продаже машины всплывает таргетированная реклама с продажей иномарок из-за рубежа на аукционе по ценам ниже рынка.

Как только человек проявляет интерес к покупке, сразу же в диалог вступает «менеджер». Он рассказывает, как делать ставки и переводить деньги для оплаты в криптовалюту. Однако данная схема лишает покупателя денег и автомобиля, отметил Васильев. Эксперт рекомендует покупать машину официально во избежание целого ряда проблем.

Ранее в «Лаборатории Касперского» обнаружили новую мошенническую схему, в которой пользователей Telegram обманывают обещаниями заработать на вложении в криптовалюту Toncoin (TON). Данная схема работает по принципу финансовой пирамиды и нацелена в том числе на русскоязычных пользователей.