Skywell представил седан SkyHome: скоро в России
Китайская компания Skyworth, на российском рынке известная как Skywell, представила на Пекинском автосалоне новую модель, которая, по замыслу авторов, должна напоминать уютную домашнюю гостиную. Об этом сообщил специальный корреспондент Quto.ru.
Новинка построена на платформе СЕ, разработанной с нуля. На первом этапе четырёхдверка будет оснащаться исключительно 625-сильной электрической силовой установкой с двумя двигателями, но в перспективе ожидается появление модификации с одним электромотором.
В салоне установлены четыре раздельных кресла, руль-штурвал и вытянутый на всю ширину передней панели 1400-мм дисплей, под которым разместилось более десяти дефлекторов. Для пассажиров заднего ряда сидений предусмотрены откидные столики, встроенный холодильник, также присутствует режим отдыха для сидящего сзади справа человека: при его активации переднее пассажирское кресло сдвигается вперёд, а его спинка складывается, заднее же сиденье раскладывается в шезлонг.
Помимо этого, в перечне оборудования значатся адаптивная пневмоподвеска, водительские профили с возможностью разблокировки замков по отпечатку пальца, а также автопилот третьего уровня автономности.
В России серийный Skywell SkyHone появится в конце 2024 или начале 2025 года.
Последней новинкой марки для российского рынка стал гибридный кроссовер Skywell HT-i, продажи которого начались летом 2023 года. Россиянам модель предложена в трёх вариантах оснащения: Comfort, Premium и Luxury, которые отличаются внутренним оформлением и ёмкостью аккумулятора, а также пяти оттенках окраса кузова.