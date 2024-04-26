Представлен обновленный кроссовер Genesis GV70. Как он изменился

Премиальный бренд Hyundai представил обновленный кроссовер Genesis GV70 2025 модельного года. Предполагается, что новинка выйдет на рынок как с традиционными двигателями внутреннего сгорания, так и в полностью электрической версии.

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Рестайлинговый Genesis GV70 2025 года представляет собой промежуточное обновление. Автомобиль поступит в продажу в Южной Корее уже в мае, а затем дебютирует и на мировых рынках.

Внешне кроссовер с обновлением практически не изменился. Визуально его можно узнать по новой передней решетке радиатора с двойной сеткой, слегка измененной оптике, заднему спойлеру, новой форме насадок на выхлопных патрубках и 19-дюймовым колесным дискам темно-серебристого цвета.

Более существенные изменения произошли в салоне. Как и «старшему» GV80, обновленному Genesis GV70 заменили отдельную цифровую приборную панель и экран информационно-развлекательной системы на один гигантский 27-дюймовый дисплей. Также в салоне установили новый руль, как у Genesis GV80 2025 года, и улучшенную атмосферную подсветку.

Genesis GV70 2025 года также будет доступен в «заряженном» исполнении Sport. Оно кастомной решеткой радиатора G-Matrix Crest, крупными воздухозаборниками, 21-дюймовыми колесными дисками из темного металла, задним диффузором и накладками на глушитель из темного хрома, а также уникальным рулевым колесом и обшивкой салона с оранжевой контрастной строчкой.

Что же касается силовых установок Genesis GV70 2025 года, то их характеристики пока не объявлены. Но, скорее всего, автомобиль, как и прежде, будет предлагаться с 2,2-литровым четырехцилиндровым турбодизелем, 2,5-литровым бензиновым мотором и 3,5-литровым бензиновым турбомотором V6, а также с полностью электрической силовой установкой.