Состоялся анонс нового кроссовера Omoda C7. Модель выйдет в РФ в конце 2024 года

Марка Omoda решила не раскрывать всех новинок на автосалоне в Пекине и приберегла мировую премьеру на 28 апреля 2024 года. В этот день будет представлен флагман семейства - кроссовер C7. "Российская газета" публикует первую информацию о новинке, которая будет представлена и в России.

"По сравнению с Omoda С5 новая модель принадлежит к более престижному классу и отличается увеличенными габаритами. Помимо свежих стилистических решений, модель готова предложить иной опыт интеллектуального вождения благодаря использованию самых современных технологий", - заявляют в Chery.

По собственной информации "Российской газеты", выход Omoda C7 запланирован на конец 2024-начало 2025 года.

В разработке находится три варианта: с бензиновым ДВС, гибрид и полностью электрический. Какие доберутся до серийного воплощения, пока неизвестно.

Нам сообщили, что тот вариант дизайна Omoda C7, который будет показан через несколько дней, является максимально приближенным к финальному. В течение года могут вноситься точечные коррективы, связанные в том числе с адаптацией к конкретному рынку.

Ранее "РГ" рассказала, что Omoda обновит C5 для рынка России и привезёт его электрическую версию E5. Это случится уже в этом году.