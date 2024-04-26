Старт продаж нового Chery Tiggo 9 в РФ запланирован на третий квартал 2024 года

На Пекинском автосалоне состоялся дебют флагманского гибридного внедорожника Chery Tiggo 9, который привезут в Россию уже в этом году. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru».

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Отмечается, что старт продаж на отечественном рынке ожидается в третьем квартале 2024 года. Накануне СМИ сообщали, что новинка появится в РФ в четвертом квартале.

Chery Tiggo 9 получил двухлитровый турбодвигатель на 238 л. с. и электродвигатель системы 3DHT на 224 л. с., которые работают вместе с 8-ступенчатым «автоматом». Расход топлива — 5,2 л на 100 км. Запас хода автомобиля составляет 1,4 тыс. км.

До этого сообщалось, что дебютировавший в феврале электрокроссовер Chery iСar 03 может приехать в Россию под брендом Jaecoo. Появление новинки на отечественном рынке ожидается в 2025 году, однако финальное решение по модели будет приниматься во второй половине 2024 года, в том числе с учетом рыночной конъюнктуры. Длина автомобиля составляет 4406 мм, размер колесной базы равен 2715 мм. Минимальный дорожный просвет — 200 мм. По дизайну это кроссовер квадратной формы с большими колесами и черными пластиковыми накладками на кузове. В Китае модель продается с одномоторной версией, а также полноприводная с двумя электродвигателями.