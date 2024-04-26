Любовь к шумным автомобилям связали со склонностью к садизму

Любовь к громким автомобилям и изменениям выхлопной системы для повышения уровня шума связано со склонностью к садизму и психопатией. Как сообщает Science Alert, к такому выводу пришла психолог Джули Эйткен Шермер из Университета Западного Онтарио в Канаде.

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Шермер регулярно сталкивалась с любителями шумных авто возле университетского кампуса. Неприятный опыт подтолкнул ее изучить связь подобных предпочтений в автомобилях с «темной триадой» — группой личностных черт, в которую входят нарциссизм, макиавеллизм и психопатия. Она предположила, что некоторые автолюбители выбирают шумные машины из-за желания привлечь внимание, что вполне согласуется с нарциссическим поведением. Кроме того, стремление испугать других людей вполне может быть проявлением психопатии.

В исследовании участвовали 529 студентов, из которых 52% были мужского пола. Опрос состоял из двух частей. В первой психолог узнавала предпочтение человека к автомобилю, а во второй — определяла степень проявления «темной триады» у респондента.

Результаты показали, что стремление обрести как можно более громкую машину связано с садизмом и психопатией. Кроме того, на привлекательность подобных авто влияет и возраст, однако эту корреляцию Шумер назвала недостаточно значимой для выводов.