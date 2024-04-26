В Пекине дебютировал гибридный JAC X8 PHEV

На автосалоне в Пекине компания JAC представила гибридный кроссовер X8 PHEV. Модель X8 Plus, напомним, является прообразом готовящегося к выходу "Москвич 8".

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Внешне и внутренне JAC X8 PHEV ничем не отличается от неэлектрифицированной модификации, кроме наличия на правом борту дополнительного лючка, за которым спрятан разъем для зарядки от сети.

В Китае кроссовер предложат в версии с пятью, шестью и семь местами.

Гибрид состоит из ДВС объема 1,5 литра, мощностью 152 л.с., электромотора и литий-железо-фосфатного аккумулятора (LFP) емкостью 19 кВт·ч. Запас хода на электротяге составляет 84 км. Заявленный расход в смешанном режиме - 6 литров на 100 км. Максимальная скорость ограничена на отметке 170 км/ч.

Ранее "РГ" рассказывала, когда появится "Москвич 8" и его характеристиках, а также проанализировала конкурентов на отечественном рынке и спрогнозировала цену.