В Казахстане появится новый сигнал светофора

В ПДД, накануне утверждённых министров внутренних дел, прописан новый сигнал светофора — плюс зелёного цвета. Он должен информировать автомобилистов, что «для транспортных средств встречного направления включён запрещающий красный», то есть можно смело поворачивать налево.

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Одним из самых суровых нововведений стал запрет на пересечение одиночной сплошной линии разметки. Для автобусов вдобавок введено дополнительное ограничение скорости: в населённых пунктах пассажирские машины не должны будут разгоняться быстрее 50 км/ч.

А ещё авторы новой редакции документа прописали некоторые дополнительные дорожные знаки, а также новую разметку. Кроме того, уточнена часть понятий, а также введён отсутствовавший ранее термин «упрощённое оформление дорожно-транспортного происшествия».

Между тем, в Подмосковье неожиданно появился новый знак для пеших участников движения. Его можно повстречать на пешеходных переходах. Предупреждающие таблички синего цвета адресованы безлошадным гражданам, планирующим перейти дорогу по «зебре».