«Зелёный плюсик» — в Казахстане появится новый сигнал светофора
В ПДД, накануне утверждённых министров внутренних дел, прописан новый сигнал светофора — плюс зелёного цвета. Он должен информировать автомобилистов, что «для транспортных средств встречного направления включён запрещающий красный», то есть можно смело поворачивать налево.
Одним из самых суровых нововведений стал запрет на пересечение одиночной сплошной линии разметки. Для автобусов вдобавок введено дополнительное ограничение скорости: в населённых пунктах пассажирские машины не должны будут разгоняться быстрее 50 км/ч.
А ещё авторы новой редакции документа прописали некоторые дополнительные дорожные знаки, а также новую разметку. Кроме того, уточнена часть понятий, а также введён отсутствовавший ранее термин «упрощённое оформление дорожно-транспортного происшествия».
Между тем, в Подмосковье неожиданно появился новый знак для пеших участников движения. Его можно повстречать на пешеходных переходах. Предупреждающие таблички синего цвета адресованы безлошадным гражданам, планирующим перейти дорогу по «зебре».