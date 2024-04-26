Появились официальные фотографии нового Genesis G80 EV Magma Concept

На автосалоне в Пекине корейская марка показала седан G80 EV Magma Concept — ему занизили подвеску и расширили колею, а также добавили аэродинамических элементов из углепластика. В отличие от GV60 Magma, который был выкрашен в оранжевый цвет, для новинки выбрали синий колер Acme Blue. По словам Genesis, это символизирует не электрическую силовую установку, а синее пламя, которое имеет более высокую температуру, чем красное или оранжевое.

© Motor.r

Марка Genesis рассматривает китайский рынок в качестве приоритетного, поэтому неудивительно, что на автосалоне в Пекине у корейцев было целых две премьеры. Во-первых, там показали рестайлинговый Electrified G80 в эксклюзивном для Китая цвете Vision Blue. Во-вторых, Genesis объявила о местном запуске линейки Magma и показала новый концепт — G80 EV Magma.

© Genesis

Electrified G80, который дебютировал три года назад в Шанхае, специально для Китая растянули на 130 миллиметров. Причем, как и на обычном седане, тут появились фары с технологией микролинз и измененная решетка радиатора с узором G-Matrix. Вдобавок четырехдерка обзавелась OLED-дисплеем диагональю 27 дюймов, аудиосистемой Bang & Olufsen с 17 динамиками и массажными сиденьями Ergo Motion на втором ряду.

© Genesis

G80 EV Magma Concept — второй концепт Genesis с приставкой Magma. Под этим суббрендом собираются продавать «заряженные» версии моделей для конкуренции с BMW M и Mercedes-AMG. «Магматический» седан окрашен в колер Acme Blue. Выбор цвета объясняется просто: синее пламя имеет более высокую температуру, чем красное или оранжевое. Заниженная подвеска и расширенная колея здесь сочетаются с усиленными тормозами и новым аэродинамическим обвесом. В салоне — обивка из стеганой кожи, алькантара и вставки из тонированного синим углеволокна.

О силовой установке концепта в Genesis решили не распространяться. Обычный Electrified G80 в движение приводят два электромотора, каждый из которых выдает 136 киловатт (185 л.с.) и 350 Нм, а вместе — 272 киловатта (370 л.с.) и 700 Нм. В спорт-режиме четырехдверка разгоняется с места до 100 километров в час за 4,9 секунды. Максималка — 225 километров в час.