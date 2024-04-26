Отчет с Пекинского автосалона 2024. Грусть европейцев

Нынешний автосалон в Пекине, ещё раз убедил весь мир в том, что китайские компании уже скоро начнут задавать вообще все тенденции в автопроме. Особенно это заметно по лицам представителей европейских брендов, которые погрустнели ещё сильнее, по сравнению с прошлогодней выставкой в Шанхае. В толпах бегающих журналистов и блогеров, они ходили очень медленно, то и дела тыкая пальцем в очередной китайский экспонат. Их время уходит, как бы не печально это звучало, но китайцы быстрее, решительнее, моложе. Они не носят дорогие костюмы, не тратят часы на укладки волос, предпочитая кроссовки и футболки. Может быть поэтому, у них уже есть летающие автомобили?

© Quto.ru

В конце апреля в Пекине очень жарко, а в залах выставочного комплекса была настоящая баня, воздух которой подогревался тысячами журналистов, представителей дилеров и китайских блогеров. Утирая пот, мы бегали по павильонам, высматривая самое интересное, неистово матерясь на коллег, терпя боль от оттоптанных ног и пытаясь закрыть двери в автомобилях, которые через долю секунды оказывались открытыми снова. Душно, тяжело, но безумно интересно. И да, здесь почти всё электрическое.

© Максим Ракитин/Quto

© Максим Ракитин/Quto

© Максим Ракитин/Quto

© Максим Ракитин/Quto

© Максим Ракитин/Quto

© Максим Ракитин/Quto

© Максим Ракитин/Quto

© Максим Ракитин/Quto

© Максим Ракитин/Quto

© Максим Ракитин/Quto

© Максим Ракитин/Quto

© Максим Ракитин/Quto

© Максим Ракитин/Quto

© Максим Ракитин/Quto

© Максим Ракитин/Quto

© Максим Ракитин/Quto

© Максим Ракитин/Quto

© Максим Ракитин/Quto

© Максим Ракитин/Quto

© Максим Ракитин/Quto

© Максим Ракитин/Quto

© Максим Ракитин/Quto

© Максим Ракитин/Quto

© Максим Ракитин/Quto

© Максим Ракитин/Quto

© Максим Ракитин/Quto

© Максим Ракитин/Quto

© Максим Ракитин/Quto

© Максим Ракитин/Quto

© Максим Ракитин/Quto

© Максим Ракитин/Quto

© Максим Ракитин/Quto

© Максим Ракитин/Quto

© Максим Ракитин/Quto