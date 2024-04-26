"Автозавод АГР", выпускающий Solaris, заявил об увеличении производства

Компания "Автомобильный завод АГР" сообщила, что по итогам апреля на предприятии было выпущено 2100 автомобилей под брендом Solaris - моделей Kia и Hyundai местного производства, ранее представленных на российском рынке. Суммарно с момента запуска завода произведено 5100 машин.

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Модельный ряд бренда Solaris включает Solaris HS (Hyundai Solaris), Solaris HC (Скуеф), Solaris KRS (седан Rio) и Solaris KRX (кросс-хэтч Rio X). Автомобили реализовываются через дилерскую сеть Solaris, которая насчитывает 50 действующих партнеров в разных городах РФ.

Ранее "РГ" публиковала официальные розничные цены на автомобили Solaris.