В ГИБДД рассказали, когда сгорает неоплаченный штраф

Административный штраф не требует оплаты и автоматически аннулируется, если не был уплачен в течение двух лет с момента вступления постановления в законную силу. Об этом сообщает портал Njcar.ru со ссылкой на представителя ГИБДД.

Собеседник объяснил, стоит ли автомобилистам ждать того, что штраф со временем «сгорит». Он отметил, что в КоАП и правда есть соответствующая статья. При этом, как уточнил специалист, «важен не тот момент, когда инспектор зафиксировал нарушение, а важно, когда постановление о правонарушении становится законно действующим».

Согласно статье 31.1 КоАП РФ, это происходит после истечения срока, отведенного на обжалование (для дорожных правонарушений это десять дней).

Если нарушение было зафиксировано камерой ГИБДД, срок в десять дней исчисляется с момента получения водителем уведомления о наказании.

Ранее СМИ сообщили, что в Госдуму внесли законопроект, которым предлагается выписывать штраф водителям за неоплату городской парковки не более одного раза в сутки.