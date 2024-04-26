На российских сайтах объявлений подешевел Kia KX1

Портал «Автоновости дня» рассказал, что на одном из российских сайтов объявлений появился кроссовер Kia KX1 за 1 950 000 рублей. По данным издания, месяц назад такой кроссовер можно было найти по цене как минимум в 2 276 338 рублей.

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Как отмечают «Автоновости дня», официальных поставок Kia в РФ нет уже больше двух лет, но заменить их может ввоз кроссоверов Kia KX1 китайской сборки.

Новый KX1 2023 года выпуска и стоимостью менее двух миллионов выставил на продажу частный продавец из Барнаула. В объявлении нет информации о комплектации и фото автомобиля.

«Автоновости дня» отмечают, что дилер Kia из Санкт-Петербурга выставил на продажу авто 2022 года выпуска за 2 430 000 рублей. Кроссовер идет в комплектации Sunroof, включающей кожаный мульти-руль, климат- и круиз-контроль, передние и задние парктроники, камеру заднего вида, систему запуска двигателя с кнопки, электропривод зеркал и электростеклоподъемники и другие функции.

Дилер Kia из Москвы установил за такой KX1 цену в 2 570 000 рублей. Версия Fun Edition с меньшим количеством функций стоит у этого же дилера 2 410 000 рублей.

Все авто оснащены бензиновым двигателем на сто лошадиных сил объемом 1,4 литра и шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

В начале февраля глава совета директоров «Автотора» Валерий Горбунов заявил, что на калининградском заводе дособрали оставшиеся автомобили Kia с помощью параллельного импорта. После этого дилерам отправили все модели Kia, которые оставались на заводе.