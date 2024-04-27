Поставщик АвтоВАЗа начал серийно выпускать автопилот

Научно-производственное предприятие, которое поставляет электронику на российские автозаводы, включая АвтоВАЗ, начало выпускать системы автопилотирования. Об этом сообщает ТАСС. Сборку «санкционно-стойких» комплексов наладили на заводе в Москве. Пока оснащать ими планируют только сельскохозяйственную технику, которую испытают на деле уже в этом году.

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Автопилот уже начали устанавливать на сельхозтехнику. Система от «Итэлмы» умеет держать нужный курс, в том числе на неровном ландшафте, и компенсировать отклонения.

За точность навигации отвечает собственная технология смешанной обработки сигналов коррекции «Итэлма квадро», которой не страшна кратковременная потеря сигнала от спутника или базовой станции. Контролировать работу электроники должен оператор.

По подсчетам «Итэлмы», благодаря комплексу производительность машин вырастет в среднем на четверть. Испытать ее планируют уже в этом году, выпустив на посевную. До конца года в Москве изготовят четыре тысячи комплектов в электрическом и гидравлическом исполнении. Они подойдут для любой техники — от малых опрыскивателей и комбайнов до тракторов больших классов.

Любопытно, что на днях глава АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал, что компания прорабатывает возможность внедрения автопилота на серийные Lada. Можно предположить, что технологией поделится «Итэлма», которая уже поставляет в Тольятти электронику.