Оценены вложения АвтоВАЗа в проект Lada Iskra

Общий объем вложений АвтоВАЗа в проект нового семейства машин Lada Iskra составит 37 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление гендиректора компании Максима Соколова.

Как отмечается, сумма включает в себя разработку машины и подготовку ее производства. Топ-менеджер оценил степень готовности «Искры» к массовому производству в 80%.

Он отметил, что автомобиль должен встать на конвейер в начале 2025 года. Перед этим ожидается локализация выпуска еще нескольких десятков типов автокомпонентов. Lada Iskra создают на импортозамещенной версии платформы Renault-Nissan CMF-B-LS.

Ранее аналитики журнала 110km.ru выяснили, где в России дешевле всего продаются трехлетние Lada Granta. Оказалось, что цена на автомобиль 2021 года выпуска за год выросла на 36%.

Самая низкая цена модели оказалась в Санкт-Петербурге — более 806 тысяч рублей. Второе место заняла Уфа (827 тысяч рублей), а третье — Екатеринбург (832 тысячи рублей).