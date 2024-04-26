Самозанятые таксисты призвали упростить условия работы для них

Объединение самозанятых России (ОСР) обратилось к администрации президента России с просьбой упростить условия работы для таксистов и внедрить цифровые методы ежедневной проверки состояния здоровья и технического состояния автомобиля. Об этом пишет «Коммерсант».

Письмо в адрес главы администрации президента РФ Антона Вайно направил 19 апреля президент Объединения самозанятых России Игорь Жмакин.

В документе, на который ссылается издание, отмечается, что необходимо оказать поддержку самозанятым водителям такси, так как административная нагрузка на них сейчас практически такая же, как у таксомоторных парков.

В частности, в ОСР выступили с инициативой внедрить цифровые методы ежедневной проверки состояния здоровья таксиста и технического состояния автомобиля, смягчить требования к цветографической маркировке машин и упростить регистрацию для самозанятых в Федеральной государственной информационной системе «Такси».

При этом из-за ужесточения правил в России сейчас сложилась ситуация, когда самозанятыми водителями числятся более 2,5 млн, а официально зарегистрировавшихся таксистов из них — 9,5 тысяч, отмечает газета.

Ранее в России был принят Закон о такси. Основные его положения вступили в силу с 1 сентября 2023 года. Водителю запрещено работать в такси, если у него есть непогашенная судимость по тяжелым уголовным статьям, три и более неоплаченных штрафа и нет аттестации на знание города, если власти региона ввели такое требование. Для работы водитель также должен получить специальное разрешение.

После введения этих требований глава Объединения самозанятых России Игорь Жмакин заявил, что ожидает резкого роста цен на услуги, так как регуляторные изменения ведут к большим издержкам, на фоне которых количество водителей может сократиться на две трети.