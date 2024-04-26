Новый Renault 5 E-Tech получил первую спецверсию

На Открытом чемпионате Франции по теннису, который пройдет с 20 мая по 9 июня на кортах «Ролан Гарроса», состоится публичный показ спецверсии Renault 5 E-Tech Roland-Garros. Такой хэтчбек отличается оклеенной текстурированной пленкой крышей, внешним декором, а также внутренним убранством, в котором есть отсылки к техническим тканям для спортивной одежды, грунтовым кортам и теннисным ракеткам.

© Motor.ru

Электрический хэтчбек Renault 5 E-Tech electric получил первую спецверсию под названием Roland-Garros. Посвящена она, как нетрудно догадаться, одному из четырёх турниров Большого шлема, который традиционно проводят на грунтовых кортах теннисного комплекса «Ролан Гаррос» в Париже. Французская марка третий год подряд становится партнером Открытого чемпионата Франции по теннису и для доставки гостей предоставит 180 автомобилей, среди которых будут электромоды на базе Renault 5 образца 1970-х годов.

© Renault

© Renault

© Renault

© Renault

© Renault

На Roland Garros French Open состоится и первый публичный показ Renault 5 E-Tech Roland Garros, но в шоурумах машины появятся только в 2025-м. Покупателям предложат четыре цвет кузова: белый Pearl White, синий Midnight Blue, черный Starry Black и эксклюзивный серый Matt Slate Grey. Всё это будет сочетаться с окантовкой крыши «сатинированный хром», самой крышей, оклеенной «черной текстурированной пленкой с текстильной отделкой», и логотипами Roland-Garros на дверях.

© Renault

© Renault

© Renault

© Renault

© Renault

Салон хэтчбека отделают специальным светло-серым текстилем, вдохновением для которого стали технические ткани для пошива спортивной одежды. О жарких баталиях на грунтовых кортах напомнят площадка для зарядки смартфона, в которую на этапе производства подмешана красная глина для придания характерного цвета, и обмотанный на манер теннисной ракетки рычаг трансмиссии.

Привод у Renault 5 передний. Силовых установок три на выбор, но какая достанется спецверсии Roland Garros, пока неизвестно. Есть варианты на 70 (95 л.с., 215 Нм), 90 (120 л.с., 225 Нм) и 100 киловатт (150 л.с., 245 Нм). Батареи собраны из ячеек типа NMC (никель-марганец-кобальт), поддерживают зарядку с мощностью до 100 киловатт, могут отдавать энергию обратно в сеть и позволяют проезжать до 400—500 километров в зависимости от емкости. Самый мощный электрокар разгоняется до первой «сотни» быстрее восьми секунд, с 80 до 120 километров в час — за семь. Максимальная скорость — 150 километров в час.