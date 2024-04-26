В России начнутся продажи гибридной версии седана Voyah Passion

Гибридную модификацию седана Voyah Passion начнут продавать в России в 2024 году. В настоящий момент автомобиль на сертификации. Об этом на мотор-шоу в Пекине "Известиям" рассказал представитель официального российского импортера Dongfeng.

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Электромобили Voyah Passion, оснащенные силовой установкой на 510 л.с., впервые были официально представлены на российском рынке год назад. Сегодня эта модель стоит от 6,3 млн рублей.

Еще одну премьеру Voyah готовит к концу нынешнего года. Компания планирует провести презентацию электрического кроссовера в сегменте C+. Мировая премьера автомобиля состоится осенью.

Ранее "РГ" писала, что Chery везет в Россию обновленный Omoda C5 и электрический кросс E5.