В России впервые ужесточили требования к выдаче автокредитов

Банк России впервые прибегнул к ужесточению требований к выдаче автокредитов — он установил ограничения для участников рынка. Соответствующее объявление он сделал на своем официальном сайте.

Речь идет о повышенных макропруденциальных надбавках по автокредитам. Они начнут действовать с 1 июля 2024 года для российских банков. До этого таковые не устанавливали для кредитов на покупку машин.

Как отмечается, надбавки распространятся на автокредиты, выданные заемщикам с относительно высоким показателем долговой нагрузки (ПДН) (выше 50%).

Необходимость в ужесточении требований обусловлена высоким ростом данного сегмента кредитного рынка, пояснили в ЦБ.

По состоянию на 1 марта 2024 года задолженность российских граждан по автокредитам достигла 1,82 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что, по данным банка «Открытие» (входит в группу ВТБ) и агентства «Автостат», в первый месяц весны россияне потратили на покупку подержанных машин 606,9 млрд рублей. Это на 34% больше, чем в феврале (454,3 млрд рублей), и рекорд по ежемесячным тратам россиян на подержанные автомобили.