Renault скоро представит новый гибридный кроссовер Symbioz

Компания Renault готовится к громкому дебюту своего новейшего гибридного кроссовера — Renault Symbioz, сообщает SPEEDME.RU. Планируемый на 2 мая 2024 года, официальный релиз этой модели обещает стать знаковым событием в автомобильной индустрии. Разработка Symbioz ведется с целью не просто соперничать, но и превзойти таких конкурентов, как SEAT Ateca и Suzuki S-Cross.

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Renault Symbioz будет производиться на испанском заводе в Вальядолиде, где уже выпускается Renault Captur. Обе модели построены на платформе CMF-B, обеспечивая совместное использование технологий и упрощенное производство. Этот кроссовер будет доступен исключительно в гибридной версии с технологией E-Tech Full Hybrid, что позволит автомобилю самостоятельно подзаряжаться и получить экологическую маркировку ECO. Это дает преимущество в доступности к центрам городов, где действуют ограничения на выбросы.

Renault явно намерен укрепить свои позиции в сегменте электромобилей, заполнив промежуток между известными моделями Captur и Austral. Symbioz станет ключевым элементом в линейке гибридных автомобилей французского производителя, подчеркивая его стремление к инновациям и устойчивому развитию. Презентация нового кроссовера пройдет в онлайн-формате, после чего компания начнет прием предварительных заказов. Ожидается, что первые модели поступят в автосалоны до конца года, делая предстоящий релиз одним из ключевых событий для Renault в текущем году.