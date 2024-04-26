«Почта России» тестирует беспилотный электрический грузовик

Машину N1 разработали инженеры российской компании «ЭвоКарго». Первый такой грузовик с запасом хода до 200 километров начал курсировать по территории логистического центра «Внуково-2». В течение месяца специалисты проведут необходимые испытания, а также исследуют возможность исключения человеческого фактора при выполнении рутинных задач.

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Грузоподъемность Evocargo N1 составляет две тонны. На одном заряде батареи электрогрузовик способен проезжать около 200 километров. Разработчики оборудовали машину автопилотом пятого поколения, который функционирует на базе системы машинного зрения.

Нейросети позволяют в режиме реального времени определять местоположение грузовика, а также рассчитывать безопасную скорость движения с учетом окружающей обстановки. При этом максимальная скорость машины ограничена электроникой на отметке в 20 километров в час. Перед началом реальных испытаний разработчики тестировали электрогрузовик в виртуальной реальности. Для этого специалисты создали «цифрового двойника» территории «Почты России», по которой курсировал беспилотник.

Новая машина позволит исключить человеческий фактор при выполнении рутинных задач. Кроме того, автономный транспорт будет способствовать оптимизации логистики, а также повышению уровня контроля перевозок за счёт сбора и анализа данных. По словам представителей «ЭвоКарго», производство беспилотников локализовано на 70 процентов.

В конце марта стало известно, что автономные грузовики выйдут на трассу М-12 «Восток». Сегодня беспилотные машины передвигаются лишь по одной магистрали.