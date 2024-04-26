Volkswagen наладит производство фургона Transporter в Турции

Компания Ford приступит к производству нового фургона Volkswagen Transporter на своем заводе в Турции к концу текущего года. Этот шаг станет важной частью сотрудничества между Ford и Volkswagen Group, в рамках которого была разработана новая модель Transporter совместно с Ford Transit Custom, сообщает SPEEDME.RU.

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Производство будет организовано на современном заводе в Коджаэли, что на северо-востоке Турции. Перенос производственных мощностей из Ганновера, Германия, в более экономически выгодную Турцию позволит Volkswagen укрепить свои позиции на конкурентном рынке среднеразмерных фургонов благодаря снижению издержек. Ханс Шеп, руководитель европейского коммерческого подразделения Ford Pro, отметил, что производство Transporter также повысит прибыльность Ford в сегменте коммерческих фургонов.

Ведение бизнеса в Турции происходит через совместное предприятие Otosan с турецким конгломератом Koc Holdings, которое инвестирует 1,4 миллиарда евро в модернизацию завода в Коджаэли в период с 2021 по 2025 годы. В результате модернизации на заводе в Йеникёй будет запущена новая производственная линия для Transporter, что позволит удвоить его производственные мощности до 405 000 автомобилей в год. Volkswagen также анонсировал, что в сентябре текущего года на ганноверской коммерческой автовыставке представит полностью электрические и гибридные версии Transporter, продемонстрировав обновленные подходы к устойчивому развитию в автомобилестроении.