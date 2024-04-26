Подсчитан средний возраст легковых автомобилей в России

В 2024 году средний возраст легковых автомобилей в России превысил 15 лет. Об этом сообщили аналитики агентства «Автостат», которые провели анализ автомобильного рынка в стране. По данным экспертов, самыми возрастными машинами являются модели отечественных компаний. Средний возраст российских транспортных средств составляет 18 лет и 5 месяцев. На сложившуюся тенденцию повлияла автомобильная промышленность СССР и постсоветской России.

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Следом за отечественными машинами в возрастном списке оказались модели японских производителей, средний возраст которых сегодня составляет 16 лет и 4 месяца. Замыкает тройку старого модельного ряда страны машины американских компаний, у которых средний возраст находится на отметке 14 лет и шесть месяцев. Также в пятерке списка оказались европейские и южнокорейские автомобили с показателями в 13 и 10,7 года. Самым молодым легковым транспортом в стране признали китайский модельный ряд, средний возраст которого немногим превышает шесть лет.

По мнению аналитиков, средний возраст машин тех или иных брендов зависит от трансформации автомобильного рынка страны. К примеру, возрастной показатель отечественных моделей связан производством времен Советского Союза и постсоветской России. В 1990-х в страну начали массово завозить японские машины, чем обусловлен их высокий средний возраст сегодня. Уже в «нулевые» в России появились автомобили европейских и южнокорейских брендов. Сейчас же на очереди засилие китайского автопрома.

В ноябре прошлого года эксперты подсчитали средний срок эксплуатации автомобилей в России. По данным специалистов, россияне стараются ездить на имеющихся машинах как можно дольше.