Пользователи Apple полюбили автомобиль Xiaomi

В корпорации Xiaomi отметили, что пользователи Apple активно приобретают автомобили китайского бренда. Об этом сообщает издание GizmoChina.

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Во время Пекинского автосалона генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь заявил, что пользователи гаджетов Apple полюбили электрокар Xiaomi. Речь идет о модели Super Ultra 7 (SU7) — первом автомобиле бренда. По его словам, чуть более половины всех покупателей SU7 — 51,9 процента — являются фанатами американского бренда. Цзюнь не стал раскрывать, как именно в Xiaomi узнали информацию о пристрастиях покупателей машин.

Тем не менее руководитель Xiaomi объяснил успех SU7 среди пользователей Apple наличием сервиса CarPlay, который позволяет связать iPhone или iPad с мультимедийной системой автомобиля. Также Цзюнь заявил, что в компании изначально стремились создать дружественный пользователям Apple электрокар.

Также Лэй Цзюнь отметил, что половину покупателей Xiaomi SU7 представляют женщины. Кроме того, 29 процентов потребителей ранее пользовались автомобилями марок Mercedes-Benz, BMW или Audi.

В конце февраля источники Bloomberg заявили, что корпорация Apple закрыла проект по выпуску электромобиля после нескольких лет разработки. Сотрудники, занимавшиеся проектом, перейдут в отдел, посвященный изучению искусственного интеллекта (ИИ).