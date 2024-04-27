Еще в марте «Мотор» обратил внимание на то, что в официального российского сайта JAC по неизвестным причинам убрали прайс-листы. Теперь же «Автоновости дня» заметили, что цены вернули, причем не только на автомобили 2024 года выпуска, но и на те, которые дороже прошлогодних — разница составляет 50—150 тысяч рублей, или 1,8—5,3 процента.

Самый компактный кроссовер в линейке JAC, JS3 (он же обновленный S3), стоит от 1 749 900 рублей за автомобиль 2024 года и от 1 699 000 рублей — за прошлогодний. Максимальные розничные цены — 1 949 000 и 1 899 000 рублей соответственно. Таким образом, со сменой года эта модель прибавила 50−50,9 тысячи рублей в зависимости от комплектации (2,63%).

Более крупный JS6 2024 года можно купить за 2 749 000−2 849 000 рублей, а 2023-го — за 2 399 000−2 799 000 рублей. Он подорожал на те же 50 тысяч рублей (1,8−1,9 процента). Лифтбек J7 обойдется в 2 100 000−2 250 000 за автомобиль 2024 года и в 1 999 000−2 099 000 рублей за прошлогоднюю машину. Его стоимость выросла на 101 тысячу рублей, или 4,8−5 процента.

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Наконец, пикапы JAC T8 и T8 Pro 2024 года производства стоят дороже тех же исполнений прошлого года выпуска на максимальные 150 тысяч рублей, или 4,9−5,3 процента. За первый просят 2 999 000−3 199 000 рублей, а за второй — 2 999 000−3 199 000 рублей. Кроме того, на сайте JAC по-прежнему присутствует электрический хэтчбек IEV7S, но для него прайс-лист отсутствует.