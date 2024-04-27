Hongqi показал три концепта, практически готовых к серийному производству

Hongqi на автосалоне в Пекине показал сразу три концепт-кара.

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Самый крупный из трех концептов — E702. Он является тизером того, как будет выглядеть серийная электрическая модель бренда. Спереди находится большая решетка и характерная красная световая полоса Hongqi на капоте.

Боковой профиль очень похож на H9, а также на новый L1. Судя по тому, что можно увидеть изнутри, салон выглядит роскошно и выполнен в белых цветах. E702 вполне может стать H9 второго поколения.

Следующий концепт называется E009. Он немного компактнее текущего EH7, и очень близок к серийному производству.

Передняя часть имеет скульптурный капот и световые кластеры в виде бумерангов. Сзади — фонари в форме буквы Y.

Третий концепт — это кроссовер. В плане стиля E007 воплощает в себе многие идеи E009. Обе модели имеют характерную треугольную форму колес, и в настоящее время считается, что они пойдут в производство.

Как и в случае с E009, кроссовер кажется довольно близким к производству и намного ближе, чем концепты E001 и E202, представленные на прошлогодней Шанхайской выставке. Это означает, что оба могут поступить в продажу до конца года.