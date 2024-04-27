Volvo столкнула в краш-тесте самый маленький и самый большой электрокары

Так компания решила продемонстрировать безопасность всего модельного ряда. Тест выполнили на испытательном полигоне марки. Для испытаний специалисты намеренно выбрали самую крупную и самую маленькую модель. Таким образом шведы хотели показать, что конструкция их автомобилей способна защитить водителя и пассажиров вне зависимости от габаритов транспортного средства.

© Motor.ru

Длина Volvo EX30 составляет всего 4230 миллиметров, что делает электрокар самой компактной моделью в линейке шведкой марки. При этом масса машины составляет около 1800 килограммов. В противовес компактному кроссоверу инженеры противопоставили пятиметровый внедорожник EX90, масса которого превышает 2680 килограммов. Во время столкновения массивный внедорожник двигался со скоростью 50 километров в час, то время как компактный SUV ехал 20 километров в час.

В результате краш-теста представители Volvo сообщили, что конструкция EX90 снижает риск нанесения травм пассажирам компактных автомобилей за счет нижней части передней конструкции кузова, которая поглощает силу удара в процессе столкновения. По результатам испытаний ни один манекен, выполнявший роль пассажиров, не испытал чрезмерных нагрузок.

Электрокроссоверы EX30 и EX90 пока не прошли официальные краш-тесты ассоциаций Euro NCAP или NHTSA. Однако в Volvo не сомневаются, что обе модели получат максимальный рейтинг безопасности.

В середине марта стало известно, что Mercedes-Benz начал применять рентген в процессе краш-тестов. С помощью линейного ускорителя специалисты смотрят на процессы, происходящие внутри манекенов.