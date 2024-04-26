Genesis GV70 обновился и получил новый большой экран

Genesis представил обновленный кроссовер GV70. Со дня премьеры GV70 прошло почти четыре года, и премиум-бренд Hyundai решил подстегнуть спрос рестайлингом. Внешность модели он почти не затронул, а вот в салоне изменения сложно не заметить: вместо отдельных экранов на передней панели разместился 27-дюймовый кластер. О «технике» пока информации нет, но ожидается, что моторная гамма сохранится в прежнем виде. Продажи начнутся с родной Южной Кореи, где посвежевший кроссовер появится в мае.

Такой же кластер ранее достался G80, а также GV80 и его купеобразной версии. Элементы управления климатической установкой переехали из эллиптической панели ниже, уступив место вентиляционным дефлекторам. Также изменилась форма центрального тоннеля, а руль заменен на новый, как у G80.

Внешне обновленный кроссовер очень схож с предшественником. Изменения здесь точечные: решетка радиатора получила двойную сетку, фары — технологию MLA (Micro Lens Array). Слегка подретушированы бамперы, изменен задний спойлер и патрубки выхлопной системы. Кроме этого, GV70 получил традиционные для обновления колесные диски нового дизайна. Их размерность — 19 дюймов.

© Genesis

© Genesis

© Genesis

© Genesis

Оспортивленный вариант Sport освежили кастомной решеткой G-Matrix Crest, увеличенными воздухозаборниками и темными колесными 21-дюймовыми дисками. Сзади — диффузор и темные хромированные насадки глушителя. Внутри у такого GV70 усеченный руль и контрастный декор и оранжевой прострочкой.

Ожидается, что GV70 по-прежнему будет предлагаться с дизельной «турбочетверкой» 2.2, наддувным бензиновым мотором 2.5 и 3,5-литровым V6 с двойным турбонаддувом.

На открывшийся вчера автосалон в Пекине Genesis привез второй «заряженный» электрокар с именем Magma. G80 EV Magma Concept получил заниженную подвеску и расширенную колею, а также набор аэродинамических элементов. Также там дебютировал рестайлинговый Electrified G80 в эксклюзивном для Китая цвете Vision Blue.